Сергей Ситников поздравил с профессиональным праздником костромских медсестер

Сегодня свой профессиональный праздник в Костромской области отмечают около 5 тысяч медработников среднего звена. Губернатор Сергей Ситников встретился с лучшими представителями этой профессии. Он поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил областные награды.

«Без медицинской сестры, без специалистов среднего звена ни одно медицинское учреждение работать не сможет. Спасибо вам, прежде всего, за заботу о пациентах. Как сказал однажды прославленный хирург Николай Пирогов, конечно, важно диагностировать и прооперировать пациента. Но дальше необходимо выхаживать его, и зачастую это самый тяжёлый, самый сложный процесс. Поэтому и за ваши нервы, и за ваши чувства, – за всё вам большое спасибо», – отметил Сергей Ситников.

Он вручил благодарности губернатора Костромской области четырем медсестрам костромских медицинских учреждений. Анаручных часов с символикой региона были удостоены пять студентов медколледжа - участников Всероссийского волонтерского движения «Волонтеры-медики». Ребята-студенты в том числе помогают проводить обучение граждан навыкам первой помощи в рамках губернаторской программы, участвуют в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни.

Сергей Ситников в ходе встречи отметил, что медсестры не только осуществляют медицинский уход за пациентами, они являются главными помощниками врачей. И при этом от медсестер зависит создание комфортного психологического климата в отделении.

Губернатор поручил Депздраву региона найти возможность произвести поощрение средних медицинских работников, которые долгие годы работают в профессии.

Одна из тем в ходе общения губернатора с медиками казалась организации практики для студентов в учреждениях здравоохранения.

«Когда к нам в областную больницу приходят на практику студенты, я как старшая медсестра, встречаю их и провожу инструктаж. Всегда прошу поднять руки тех, кто пришел в медицину по призванию. И хочу отметить, что в последнее время таких студентов стало больше. Лет 10 назад это были единицы, сейчас - большинство», - отметила главная медсестра Юлия Миронова.

Сергей Ситников сообщил, что на данный момент в медицинские образовательные учреждения 95% студентов поступают по целевому направлению. Это ребята с уже сформированной профессиональной мотивацией.

Губернатор также поделился с медработниками информацией об итогах встречи с Президентом России, отметил, что главой государства были поддержаны инициативы по строительству нового роддома в Костроме. Заявка региона уже запланирована к рассмотрению на комиссии в Минздраве, после которой будут приняты конкретные решения о выделении средств на строительство.

«Мы знаем объемы работы Сергея Константиновича, его загруженность. И понимаем, что он знает не понаслышке и о бедах, и об успехах медучреждений. Та откровенность, то доверие, с которыми он с нами общался на протяжении всей беседы, очень располагают. Это очень ценно», - поделилась своими впечатлениями операционная сестра травматологического отделения городской больницы Костромы Анна Полякова.