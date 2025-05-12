Заксобрания Свердловской области и ЛНР договорились о сотрудничестве
Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве и обмене опытом в сфере законотворчества.
Торжественная церемония состоялась 12 мая в Колонном зале Луганска. Событие стало частью празднования Дня Луганщины.
Пользуясь случаем, Людмила Бабушкина пригласила делегацию Народного Совета ЛНР в Свердловскую область – на выставки ИННОПРОМ-2025 и Российско-Китайское ЭКСПО, сообщает пресс-служба заксобрания Свердловской области.