Хинштейн распорядился выгнать с госслужбы ранее судимых за коррупцию чиновников

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал запретить принимать на госслужбу людей с судимостью. "Люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки", - заявил Хинштейн про Курскую область.

По его словам, в регионе подготовлен список из более чем 70 действующих чиновников, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим основаниям. Списки таких сотрудников отправят каждому руководителю госведомства.

Накануне на совещании с областным руководством Хинштейн возмутился тем, что директором Центра занятости назначили чиновника, ранее судимого за хищения в интересах своей семьи.

"Не понимаю, как человек, обвиняемый в коррупции и которого суд де-факто признал виновным, может до сих пор работать в структуре госвласти! Потребовал уволить его — все основания для этого есть. Брать на работу в органы власти и их подведы людей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, недопустимо! Поручил проверить, есть ли в системе власти и подведомственных учреждениях лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности — таким в наших рядах не место", - добавил врио губернатора.