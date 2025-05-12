13 Мая 2025
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Политика В России Республика Саха (Якутия)
Фото: Накануне.RU

Участник спецоперации стал главой департамента Минпросвещения по воспитательной политике

Исполняющий обязанности министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Игорь Юргин возглавит департамент государственной политики в сфере воспитания Министерства просвещения России.

"Завершается значимый этап моей работы во благо нашей родной Якутии, и начинается новый – в министерстве просвещения Российской Федерации. Для меня большая честь получить предложение от министра просвещения Сергея Кравцова возглавить столь значимый департамент, отвечающий за воспитательную политику, – направление, которое я считаю фундаментом будущего нашей страны", - написал Юргин в своём telegram-канале.

Новая должность в столице – это большая честь и новые вызовы.

"Сфера воспитания, дополнительного образования и детского отдыха является стратегически важной для будущего всей нашей страны. Я приложу все свои силы, опыт, накопленный в Якутии, и знания, в том числе благодаря программе "Время героев", чтобы внести достойный вклад в эту работу на федеральном уровне, помня о задачах, стоящих перед нашей республикой и всей Россией. Уверен, что накопленный в республике опыт будет полезен и на новом месте, а связи с Якутией останутся крепкими", - написал Юргин.

Теги: Игорь Юргин, Сергей Кравцов


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