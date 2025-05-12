"Видимо, настаивают на спиритическом сеансе": прокуратура обжаловала УДО бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Об этом рассказал Накануне.RU адвокат осужденного Сергей Колосовский.

Напомним, экс-вице-мэр был осужден за различные преступления, в том числе вымогательство, покушение на убийство, мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег или иного имущества, приобретенных преступным путем. В дальнейшем по некоторым эпизодам истек срок давности. По совокупности приговоров Виктору Контееву назначили 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на один год.

В апреле 2025 года Свердловский областной суд принял во внимание преклонный возраст осужденного, его поведение во время заключения и участие в благотворительной деятельности, в результате Контеев был освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет, 3 месяца и 26 дней. Он провел за решеткой 13 лет, 8 месяцев и 4 дня.

В свою очередь, прокуратура настаивает, что экс-вице-мэр обязан оставаться в заключении. По словам Колосовского, это обычная дежурная логика прокуратуры, которая должна возразить, если заключенный обращается за УДО. Если же суд встает на сторону заключенного, ведомство подает апелляционное представление.

И все-таки особый интерес представляют доводы прокурора, который утверждает, что "Контеев мало посидел".

"Есть постановление Верховного суда о практике рассмотрения дел об условно-досрочном освобождении и там написано, что уголовный закон учитывает возможность по истечении определенного срока освободиться по УДО. Следовательно, это уже учтено при вынесении приговора. Если срок по УДО подошел, то суд, рассматривая ходатайство по УДО, не должен заново рассматривать, много человек посидел или мало", - объяснил Сергей Колосовский.

По словам адвоката, прокурор также настаивает, что обжалование приговора является непризнанием вины осужденного. Адвокат также счел такую аргументацию странной.

"То есть прокурор прямо предлагает ограничить конституционное право каждого гражданина. Хотя в преамбуле русским языком написано, что непризнание вины не является основанием для отказа в УДО", - отметил адвокат.

Самым же абсурдным, по мнению защиты, является аргумент прокуратуры, что не все пострадавшие высказали свое мнение относительно УДО Контеева, в частности - Татьяна Русина, которая скончалась три года назад.

"То есть прокурор спорит с Верховным судом, Конституционным судом и указывает на необходимость организации спиритического сеанса? Как-то так я бы это охарактеризовал", - подытожил Сергей Колосовский.

Напомним, что у силовиков также остались вопросы к Ларисе Контеевой – жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга. Недавно ей продлили домашний арест до 28 июня 2025 года.