В Долгопрудном будет создан центр "Долина Физтеха"

Правительство РФ утвердило постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Физтеха" в городе Долгопрудном Московской области по инициативе Московского физико-технического института. Он будет совмещать в себе научно-исследовательские лаборатории и производственные площадки.

Центр займется разработками в сфере микроэлектроники, квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, исследованиями в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта. О своем желании участвовать в работе центра заявили уже около 20 компаний. Премьер Михаил Мишустин заявил, что центр будет помогать коммерциализировать и внедрять результаты исследований и технические разработки.

В России утверждена и действует Концепция технологического развития страны. Однако многие эксперты в области образования уверены в том, что технологическое развитие невозможно без улучшения массового образования по математике, физике и другим наукам, а в этом отношении все только ухудшается, что признают все, включая президента России.