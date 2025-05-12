Георгий Филимонов: К юбилею Вологды преобразим площадь Революции

Губернатор Вологодской области сообщил о начале первого этапа реконструкции центральной локации областной столицы. Работы здесь ведутся по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Долгожданное преображение центральной площади Вологды – площади Революции, начали с обновления Детского парка. Специалисты уже демонтировали старое покрытие: асфальт и плиты. Приступили к земляным работам – устраивают траншеи для переустройства сетей, прокладки труб и кабелей электроснабжения и видеонаблюдения. Кроме того, параллельно на территории проводят археологические изыскания. В планах – кардинальные изменения», – сказал Георгий Филимонов.

В Детском парке появится территория для прогулок и культурно-развлекательного отдыха. Здесь поставят домик для кукольных представлений, построят павильон со сценой, где будет кафе и пространство для выставок, установят парковые сиденья для импровизированного зрительного зала.

На первом этапе благоустройства подрядчик обустроит большой детский комплекс с каруселями, качелями, батутами, туннелями и игровым фонтаном. Специалисты установят и музыкальные инструменты – уличный ксилофон и трубчатые колокола.

Также на площади Революции создадут зону для комфортного отдыха: установят лавочки, скамейки, качели и урны, сделают многоуровневое освещение. А вдоль Советского проспекта планируется сформировать парковочную зону для машин и туристических автобусов.

«И это лишь часть изменений. К юбилею города площадь Революции преобразим кардинально. Сделаем уютное, красивое, современное пространство, презентующее областную столицу на высоком уровне», – отметил Георгий Филимонов.

Напомним, что к 880-летнему юбилею Вологды Президент дал 14 поручений по семи объектам. К 2027 году будет реконструирована не только площадь Революции, но и Вологодский Кремль, набережная реки Вологды, вологодский аэропорт и «Театр для детей и молодежи» в Череповце, а также построены два студенческих кампуса.