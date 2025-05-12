Военный контракт с Шойгу продлен еще на пять лет

Аппарат Совета безопасности РФ продлил контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу еще на пять лет, он будет действовать до 2030 года, передает РИА Новости.

Генералу армии Сергею Шойгу 69 лет. Он возглавлял Министерство обороны России с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года. После того, как президент РФ Владимир Путин отправил Шойгу в отставку с поста министра обороны, он же назначил генерала секретарем Совбеза.

На посту секретаря Совбеза РФ Шойгу курирует работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, является заместителем президента России в Военно-промышленной комиссии.