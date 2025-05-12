ЕС не готовит санкции против РФ на случай отказа от 30-дневного прекращения огня

Евросоюз пока не разрабатывает какие-либо санкции против России на случай ее отказа от 30-дневного прекращения огня на Украине.

"В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Ес Анитта Хиппер. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Киев при поддержке европейских стран выдвинул ультиматум о заключении 30-дневного перемирия без предварительных условий. Сообщалось, что в противном случае страны ЕС введут масштабные санкции в энергетическом и банковском секторах.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва не примет предложение о 30-дневном перемирии, но готова "хоть с утра 15 мая" возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле.