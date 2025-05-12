Мэр Урая выиграл в суд у экс-депутата Артема Кукушкина, попавшегося с наркотиками

Мэр Урая Тимур Закирзянов выиграл в суд у экс-депутата Артема Кукушкина, сообщает "ПиГ".

Суд взыскал с бывшего депутата в пользу мэра 50 тыс. руб. Ранее Кукушкин подал иск об "опровержении порочащих сведений", но суд отказал, признав его требования необоснованными. Изначально мэр требовал 100 тыс. рублей, но суд снизил сумму вдвое.

Конфликт начался после того, как Кукушкин назвал главу отдела муниципального контроля "никчемным". Закирзянов обратился в думу из-за грубого обращения с чиновниками. В итоге комиссия по этике признала экс-депутата виновным, но Кукушкин подал иск, обвинив мэра в клевете.

Напомним, что Кукушкин потерял мандат после того, как у него были обнаружены неизвестные вещества.