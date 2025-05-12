Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* вновь заочно приговорили к шести годам

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского* по делу о разжигании ненависти и вражды. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Кирсанов.

В ноябре 2024 года Мосгорсуд из-за нарушений отменил приговор, по которому Врублевского* также заочно осудили на шесть лет. Материалы дела были направлены на пересмотр.

Напомним, в 2022 году Врублевский* в интервью одному из казахстанских блогеров заявил о том, что украинский режим "старается убить как можно больше русских". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Врублевского*, отметила, что такое может говорить "только посол террористического режима". Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест Врублевскому* из-за его высказываний. После скандала президент Украины Владимир Зеленский снял посла с должности.

В свою очередь, МИД России вызвало посла Казахстана Ермека Кошербаева. Причиной стала "задержка" с высылкой из республики украинского посла.

* Физлицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов