Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, вскакивающих сразу после посадки

Авиакомпания Turkish Airlines будет штрафовать пассажиров, которые вскакивают со своих мест сразу после посадки самолета – до того, как погаснет световое табло "Пристегните ремни безопасности, сообщает турецкое издание Akdeniz Gercek.

В авиакомпании объяснили, что новые правила потребовало принять Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM). В документе, выпущенном SHGM, говорится, что пассажиры, которые встают до полной остановки самолета и отключения табло, теперь будут считаться дебоширами и к ним будут применяться административные штрафы.

Штрафы могут быть наложены на пассажиров, которые открывают багажные полки, игнорируют предупреждения бортпроводников. При этом бортпроводников обяжут провести с пассажирами разъяснительную работу и сообщить им о новых штрафах.