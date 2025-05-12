12 Мая 2025
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Общество Костромская область
Фото: Накануне.RU

В Костроме потратят 74 млрд на обход города и мост через Волгу

В Костроме озвучена стоимость обхода города и второго моста через Волгу. Речь идёт о сумме в 74 млрд руб., и она может вырасти.
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Два источника РБК на рынке инфраструктурного строительства рассказали, что власти региона ведут переговоры с "Дорожно-строительной компанией "Автобан"" о привлечении этой организации в проект в качестве частного партнера. В марте тема строительства нового моста поднята во время встречи губернатора Костромской области Сергея Ситникова и президента России Владимира Путина.

"Остаётся проблема, связанная с тем, что у нас единственный мост выходит в центре города, объединяя, по сути дела, три федеральные трассы. Конечно, для моих земляков это мучение, по большому счёту. Буду у Вас просить поддержки", - сказал тогда Ситников.

Губернатор напомнил, что нет обхода Костромы.

"Сегодня, по сути дела, случилась следующая ситуация. В центре города мост, построенный в 1970 г., объединил три федеральные трассы: Кострома – Киров – Пермь, Кострома – Иваново – Владимир – Нижний Новгород и Кострома – Ярославль – Москва. 17 тыс. тяжёлого транзита идут через областной центр каждый день. С Маратом Шакирзяновичем мы вопрос обсуждали. Вся надежда только на Вас", - сказал тогда Путину Ситников.

Теги: Сергей Ситников, Кострома, мост


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