Двух полицейских из Невьянска отправили в СИЗО за взятки с золотодобытчиков

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями ММО МВД России "Невьянский" Алексея Храмова и оперуполномоченного Кирилла Бычкова по обвинению во взяточничестве. Как сообщает пресс-служба суда, полицейские пробудут под стражей до 5 июля этого года.

Оба правоохранителя обвиняются по п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки организованной группой в крупном размере".

Ранее в СМИ сообщали, что взятки сотрудники полиции требовали от золотодобывающих предприятий. Якобы те для осуществления своей деятельности должны были получить разрешения.