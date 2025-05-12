Встреча РФ и Украины в Стамбуле может пройти на уровне дипломатов

Переговоры между представителями РФ и Украины 15 мая в Стамбуле, вероятнее всего, пройдут на уровне дипломатов, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

"Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего", — сказал он РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Киева "немедленно" согласиться на переговоры в Турции.

Напомним, Киев и его европейские партнеры предлагают сначала заключить перемирие без предварительных условий на 30 дней, в течение которых устроить и прямые российско-украинские переговоры. Москва предлагает сначала провести переговоры, в ходе которых, возможно, удастся договориться о перемирии.

11 мая Зеленский написал в своем Telegram-канале, что ждет начала перемирия в понедельник, 12 мая, а уже 15 мая "будет ждать" Владимира Путина в Турции.