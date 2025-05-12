Выпускников педвузов заставят отрабатывать в школе?

Законопроект об обязательной отработке выпускников медицинских и фармацевтических специальностей содержит пункт, касающихся и других специалистов.

Все СМИ писали о том, что это обязательство будет введено только для медиков. В противном случае предусмотрен штраф в размере трехкратной суммы, затраченной на подготовку специалиста. Однако, согласно законопроекту, Правительство РФ получит право определять перечень направлений, по которым будет установлено обязательство по отработке в государственном учреждении, и длительность отработки. При этом в другом пункте законопроекта говорится, что отработка не может быть более трех лет.

В начале февраля зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко призвала ввести отработку для студентов-учителей. Однако председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков считает, что мера может иметь лишь краткосрочный эффект, а потом приведет к сокращению абитуриентов на педагогических специальностях: зачем учиться в педвузе, чтобы потом пойти работать за копейки в школу? Еще недавно в Минпросвещения Рф отвергли эту идею, сославшись на противоречие конституционному принципу свободы труда. Там против любого распределения.