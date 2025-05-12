12 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

В Германии запретили считать яхту Dilbar собственностью Усманова

В Германии признано не соответствующим действительности утверждение, что основатель холдинга USM Алишер Усманов является владельцем яхты Dilbar. Так решил Земельный суд Гамбурга.

Сведения о принадлежности яхты Усманову распространяли в том числе издания, подконтрольные крупнейшему медиахолдингу Люксембурга Mediahuis Luxembourg S.A. Немецкий суд счёл утверждение о принадлежности яхты нарушающим права Усманова и запретил его распространение. Если запрет не будет соблюдён, нарушителю грозит штраф до €250 тыс. за каждый случай нарушения, а при невозможности его взыскания – административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай и до двух лет в совокупности, пишет "Ъ".

В августе 2023 г. стало известно, что Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ. Он считал, что обыски, прошедшие ранее на яхте Dilbar в порту Бремена, являются нарушением его права на неприкосновенность жилища. В иске говорилось не только об отсутствии оснований для санкций в отношении Усманова, но и о неконституционности пункта закона о внешней торговле, который бизнесмен якобы нарушил. До этого во Франкфурте-на-Майне суд признал незаконными обыски на виллах и других объектах (в частности, на яхте Dilbar), связанных, предположительно, с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Обыски проводили в сентябре 2022 г. немецкие власти.

Теги: Яхта, Dilbar, Алишер Усманов


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Ранее 12.08.2023 21:42 Мск Усманов обратился в Федеральный конституционный суд ФРГ из-за обысков на яхте Dilbar
Ранее 26.05.2023 13:21 Мск Суд в Германии признал незаконными обыски на яхте и виллах, связанных с Алишером Усмановым
Ранее 08.11.2022 13:02 Мск В Германии с яхты "сестры Усманова" изъяли 30 картин, включая Шагала, - СМИ

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