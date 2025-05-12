В Екатеринбург суд досрочно снял ограничения с "Глобусресурса", из-за которого отравились ученики школы №178

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство ООО "Глобусресурс" о досрочном прекращении административного приостановления деятельности пищеблока МАОУ СОШ №178. Именно там в апреле этого года произошло массовое отравление учеников.

29 апреля суд приостановил деятельность пищеблока на 85 суток. Основанием для этого послужили многочисленные нарушения, выявленные санитарными врачами, после вспышки норовирусной инфекции в учебном заведении. Поставщика питания, ООО "Глобусресурс", привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

Сегодня суд изучил предоставленные поставщиком документы и пришел к выводу, что юрлицо в полном объеме устранило все ранее выявленные нарушения.

"С учетом представленных документов, а также мнения представителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, суд удовлетворил ходатайство ООО "Глобусресурс", - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Напомним, что после инцидента с отравлением, Роспотребнадзор закрыл школу, а детей было решено временно перевести на дистант. Свою проверку организовала прокуратура, а в СКР возбудили уголовное дело.