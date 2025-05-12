На Херсонщине из-за атаки ВСУ погибли четверо

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели четырёх жителей области. Ещё двое пострадали.

Удар вражеских дронов по селу Челбурда привел к гибели четырёх человек, один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Скадовска. В Голой Пристани пострадал местный житель. Раненый госпитализирован в Скадовскую ЦРБ.

В Новой Каховке повреждения получили два многоквартирных и один частный дом. Также враг обстрелял Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку, Рыбальче, написал Сальдо в своём telegram-канале.