Томичи голосуют за объекты благоустройства - более 100 тысяч уже сделали выбор

На данный момент уже 103,6 тысячи жителей Томской области проголосовали, выбирая объекты для благоустройства по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Напомним, в 2025 году в выборе объектов формирования комфортной городской среды (ФКГС) по нацпроекту от Томской области во всероссийском голосовании фигурирует 61 проект. Из которых томичи своим голосованием выберут 43 проекта-победителя.

К благоустройству предлагаются различные общественные пространства — парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны, территории для отдыха и занятий спортом. Их будут модернизировать в 2026 году. Надо отметить, что география предлагаемых для благоустройства локаций охватывает все муниципалитеты региона.

В департаменте строительства Томской области сообщили, что в настоящее время более 50 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства города Томска. Также активно участвуют в голосовании северчане (29,2 тысячи голосов), жители Кедрового и Стрежевого, Первомайского и Тегульдетского районов.

Напомним, Голосование за объекты благоустройства продолжается и продлится до 12 июня.

Принять в нем участие могут жители Томской области старше 14 лет. Проголосовать можно как на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» и обратившись к помощи волонтеров.

На данный момент более 30 тысяч жителей Томской области из уже проголосовавших сделали это через сайт и приложения, а 72 тысяч человек — при помощи волонтеров.