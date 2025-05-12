Артем Жога поручил оперативно привести в порядок все памятники Великой Отечественной в УрФО

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поручил оперативно решить проблему с ненадлежащим состоянием памятников, посвященных Великой Отечественной войне. О жалобах местных жителей он рассказал во время оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.

"Зафиксирован ряд сообщений от жителей муниципалитетов о ненадлежащем состоянии мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Напоминаю, в начале года президент поручил привести в порядок все подобные объекты ко Дню Победы. Необходимо разобраться, почему этого не было сделано, и оперативно провести необходимые работы", - заявил полпред.

При этом он отметил в целом качественную подготовку всех регионов Уральского федерального округа ко Дню Победы в этом году. По его словам, все праздничные мероприятия прошли на высоком организационном уровне, и серьезных происшествий 9 мая и в выходные дни зафиксировано не было.