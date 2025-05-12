В Тюменской области продолжаются весенние полевые работы

В Тюменской области продолжаются весенние полевые работы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, по состоянию на 12 мая, яровой сев сельскохозяйственных культур в регионе составляет 55 500 га. В прошлом году за аналогичный период сев составлял 18 300 га.

Сельхозпредприятиями посеяно 42 000 га зерновых и зернобобовых культур. В ходе ранне-весеннего боронования пройдено 731 000 га (90% от потребности). Обеззараживание семян проведено на 71% территориях. Минеральные удобрения внесены на площади 59 800 га.

В Викуловском районе 12 предприятий проводят сев яровых сельскохозяйственных культур. Работает 31 техника, 14 из них круглосуточно, сообщил глава муниципалитета Андрей Лотов в своем Telegram-канале

"На 12 мая сельхозпредприятиями района яровой сев проведен на площади 3 677 га или 10%. Высокие показатели по яровому севу в ИП Плетениевских Е.Н. 74%, ООО Радиус Агро 55%, ИП Решилов Д.Ю. 53%. Четыре сельхозпредприятия проводят сев яровых культур с минеральными удобрениями. Минеральные удобрения внесены на площади 3 327 га или 90% от засеянной площади", - сообщил он