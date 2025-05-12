Гражданам РФ запретят покупать недвижимость в Техасе

В Техасе – самом большом штате США – вот-вот примут закон, запрещающий не гражданам из ряда стран (в том числе и из России) приобретать недвижимость. Хотя ряд правозащитников активно протестует, отмечая, что законопроект усиливает дискриминацию в отношении меньшинств, документ, вероятно, все равно будет принят.

Законопроект провалился в 2023 году, но теперь, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, приобрел "второе дыхание".

Документ предусматривает запрет на приобретение какой-либо недвижимости в штате для нерезидентов США из стран, которые Соединенные Штаты считают угрозой национальной безопасности. К таковым относятся Китай, Иран, Россия, Северная Корея. Впрочем, одна из поправок позволит губернатору Техаса Грегу Эбботту – близкому другу и соратнику Трампа – добавлять в список и другие страны.

Один из авторов законопроекта, представитель штата Коул Хефнер, заявил, что инициатива "направлена ​​на защиту земель и природных ресурсов Техаса <…> от враждебных государств и репрессивных режимов, которые хотят причинить нам вред".

В минувшие выходные противники законопроекта вышли на акцию протеста в Остине – втором по величине городе штата – с лозунгами "Остановите ненависть" и "Жилье – это право человека".

"Если вы принимаете закон, направленный против определенных людей только из-за их происхождения, страны, откуда они родом, это расизм. Это расистский законопроект", — заявила Элис Йи, соучредитель организации Asian Texans for Justice.

По данным переписи населения США, в 2023 году выходцы из азиатских стран составляли примерно 6% населения Техаса — 1,7 млн человек, но были самой быстрорастущей группой в штате.

Юристы указывают на то, что без возможности приобрести жилье в собственность кандидат на гражданство или грин-карту не смогут доказать возможность жить в стране постоянно.