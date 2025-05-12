Кибермошенники похитили у жителей Тюменской области 25 миллионов рублей

Кибермошенники похитили у жителей Тюменской области 25 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Данные приведены с 5 по 11 мая.

"За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 85 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 млн рублей", - отметили в ведомстве.

Так, неизвестный похитил у тюменки 2,3 млн рублей. Злоумышленник представился сотрудником ФСБ и убедил жительницу областного центра перевести деньги через банкомат на счета, подконтрольные злоумышленникам.