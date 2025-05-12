12 Мая 2025
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Трамп выдвинул требование Киеву

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Фото: Накануне.RU

Дональду Трампу подарят "летающий дворец" взамен его устаревшего "борта номер один"

Дональд Трамп может получить самый дорогой подарок за всю историю американского президентства: самолет Boeing 747, также известный как "летающий дворец" стоимостью $400 млн. Дарителем выступит королевская семья Катара. Ожидается, что Трамп будет использовать самолет как "борт номер один", но временно – пока Boeing не завершит создание парка "бортов номер один" нового поколения (учитывая, что компания уже неоднократно срывала сроки поставок, можно ожидать, что на век президентства Трампа от "летающего дворца" отказываться не придется).

Трамп уже дал понять, что примет подарок. После того, как он покинет свой пост, самолет может быть передан в президентский фонд Трампа. Действующий президент назвал "лузерами мирового класса" демократов, критикующих договоренность президента США с Катаром.

По мнению Трампа, США уже с избытком заплатили за этот самолет, обеспечивая безопасность Катара.

На этой неделе Трамп отправляется в ближневосточное турне, в рамках которого посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Примечательно, что официальные лица Катара пока отрицают, что такой "подарок" будет сделан: якобы, "возможная передача самолета для временного использования в качестве Air Force One в настоящее время рассматривается Министерством обороны Катара и Министерством обороны США, но вопрос остается на рассмотрении соответствующих юридических департаментов, и решение пока не принято".

Ранее в феврале Трамп осматривал роскошный самолет в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич.

Теги: дональд трамп, борт номер один, подарок


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