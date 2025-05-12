Индия открывает 32 аэропорта, закрытые из-за обострения с Пакистаном

Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, которые были закрыты из-за обострения с Пакистаном. Об этом сообщил телеканал News18.

Уведомление для летчиков выпустят после указаний ВВС Индии, передает РИА Новости.

Geo TV сообщает, что в Пакистане, который временно закрывал свое воздушное пространство на фоне операции Индии, возобновляют полеты 12 международных авиакомпаний.

10 мая стало известно, что власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри подтвердил информацию о прекращении огня.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.