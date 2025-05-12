Внесен законопроект о лишении прав водителей, мешающих проезду скорой помощи

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий лишение водительских прав на срок до двух лет за воспрепятствование движению машины скорой помощи.

В статью 12.17 КоАП РФ предлагается добавить часть 3, устанавливающую ответственность за непредоставление преимущества в движении машине скорой медицинской помощи в виде штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет.

Соавтор законопроекта депутат ГД Ярослав Нилов подчеркивает, что лишение прав является не альтернативной, а дополнительной мерой, которая будет способствовать более ответственному отношению водителей. Ведь часто врачи просто не успевают доехать до пациента. То есть такое поведение водителей - это прямая угроза чьей-то жизни.

Сейчас, согласно статье 12.17 КоАП РФ, непредоставление преимущества в движении специальному транспортному средству с включенными маячком и звуковым сигналом влечет штраф до 500 рублей или лишение права на срок от одного до трех месяцев.

После трагического случая на Камчатке, когда скорой не дали проехать и пациент скончался, замминистра здравоохранения края Татьяна Яковлева заявила, что это был не несчастный случай, а "умышленное убийство".

По данным опроса портала "За рулем", 81% читателей выступили за ужесточение наказания для таких водителей.