Первый Всероссийский благотворительный забег памяти, посвященный 80-Летию Победы, прошел в Вологде

Накануне в Вологду прибыли спортсмены со всей области, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном 80-летию Победы.

«Это символическое событие иллюстрирует наше единение вокруг главных ценностей – патриотизма и исторической памяти. Около 500 человек вышли на дистанцию, чтобы не просто отметить важную веху в истории страны, но и почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради Победы. Таким образом мы выражаем благодарность всем Героям – как ушедшим в вечность, так и находящимся прямо сейчас на линии боевого соприкосновения», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Забег начался со старта в Парке Победы и проходил по улице Сергея Преминина, Осановскому проезду и улице поэта Александра Романова. Принять участие все желающие – как новички, так и опытные бегуны.

Дистанции на выбор - один километр, пять километров и 10 километров. Все, кто сумел финишировать в пределах контрольного времени, получили памятную медаль, сертификат участника и футболку с портретом своего родственника-ветерана Великой Отечественной войны.

Также в рамках мероприятия осуществлялся сбор пожертвований в поддержку бойцов Специальной военной операции и состоялось награждение победителей конкурса «Я рисую День Победы».