Статью подозреваемого в поджоге дач в Забайкалье изменили на более тяжелую

В Читинском районе Забакайльского края задержан подозреваемый в поджоге дачного кооператива "Малиновка". Об этом сообщает прокуратура края.

Предварительно, пожар возник в результате действий 50-летнего местного жителя. Он производил строительство забора и резку металла с использованием углошлифовальной машины. В результате огонь уничтожил и повредил имущество не менее чем на 40 дачных участках.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статьям "уничтожение и повреждение имущества по неосторожности" и "уничтожение и повреждение лесных насаждений". Однако позже статью переквалифицировали на более тяжкий состав преступления - ч. 3 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия).

В начале мая в Забайкальском крае полицейские установили предположительного виновника лесного пожара, в результате которого выгорело свыше 100 гектаров насаждений.

Напомним, в Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 21 апреля глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.

Как сообщалось, власти Забайкалья пытаются избежать масштабных природных пожаров. Ранее было выпущено постановление губернатора, ограничивающее выезд граждан из населенных пунктов "на природные и природно-антропогенные объекты".