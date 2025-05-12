Из-за тумана в аэропорту Рощино самолеты улетели на запасной аэропорт

Из-за тумана в тюменском аэропорту Рощино произошли задержки рейсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Рощино.

По метеоусловиям, на запасной аэродром в Екатеринбург ушли борта 1568 из Шереметьево, 509 из Сочи, 449 из Внуково, 577 из Санкт-Петербурга.

Также с задержкой вылетали рейсы из Тюмени: В Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Санкт-Петербург, Салехард, Ноябрьск, Сургут, Новый Уренгой, Нягань, Надым, Ханты-Мансийск, Белоярский.

Службы аэропорта работают в штатном режиме. Сейчас перелеты возобновились.