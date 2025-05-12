В Петербурге бывший следователь признал вину в вывозе оружия из зоны СВО

В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела о попытке вывоза оружия из зоны специальной военной операции (СВО). Свою вину в таком поступке признал бывший сотрудник Следственного комитета.

Речь идёт о бывшем заместителе руководителя отдела СК в Фрунзенском районе Петербурга Алексее Панжеве. Он признал вину в попытке вывезти арсенал стрелкового оружия из зоны СВО в Ростовскую область. Это следует из документов, которые изучил ТАСС.

Тогда ещё следователя "взяли" при попытке вывезти несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты из ЛНР в Ростовскую область в багажнике своего автомобиля. Во время работы в северной столице Панжев получил известность среди силовиков города. Одним из его дел было расследование преступлений криминального авторитета Александра Курьякова по прозвищу "Лось", осуждённого за наркоторговлю.