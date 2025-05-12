12 Мая 2025
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80-летие Победы
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК реализовала мультимедийные проекты в честь 80-летия Победы

Трубная металлургическая компания (ТМК) в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поддержала всероссийский проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ и разместила на платформе бренд-медиа "Трубник Online" мультимедийный лендинг "На защите Родины: от домны до фронта", посвященный подвигу заводчан и предприятий в военные годы. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.

В рамках проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ сотрудники предприятий ТМК исполнили знаменитую песню "День Победы" композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. Съемки музыкального клипа прошли в регионах присутствия компании – Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях – и объединили сотрудников предприятий компании, детские вокальные коллективы и приглашенных вокалистов, творческий путь которых тесно связан с городами, в которых расположены заводы ТМК. Часть кадров видеоролика, продюсером которого выступил руководитель проекта, российский композитор и певец Тимур Ведерников, сняты на действующем производстве – работники ТМК исполнили куплеты из легендарного произведения на своих рабочих местах.

На бренд-медиа "Трубник Online" к 9 мая был опубликован масштабный лендинг, повествующий о вкладе предприятий и самих заводчан в победу над фашизмом. Каждому из крупных предприятий ТМК, работавших в годы войны – Северскому (СТЗ) и Синарскому (СинТЗ) трубным, Первоуральскому новотрубному (ПНТЗ), Таганрогскому металлургическому (ТАГМЕТ) и Челябинскому трубопрокатному (ЧТПЗ) заводам – посвящены разделы проекта, в которых представлены архивные фотографии и исторические факты военных лет. Они повествуют об эвакуации и организации производства в военное время, выпуске продукции для нужд фронта и трудовом подвиге сотрудников.

На лендинге размещены фотографии и истории сотрудников предприятий, которые сражались на полях Великой Отечественной войны в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Помимо работников СТЗ, СинТЗ, ПНТЗ, ТАГМЕТа и ЧТПЗ, проект рассказывает о фронтовых подвигах металлургов, работавших впоследствии на Волжском трубном заводе (ВТЗ) – предприятие было построено уже после войны, но непосредственное участие в его строительстве и запуске принимали ветераны Великой Отечественной.

Также ко Дню Победы корпоративная газета proТМК опубликовала редакционное исследование "Стальной таран уральцев", в котором впервые были обнародованы факты о создании Уральского добровольческого танкового корпуса, где служили сотрудники четырех предприятий, позже вошедших в ТМК – ПНТЗ, СинТЗ, СТЗ и ЧТПЗ. В подразделении, полностью оснащенном на народные деньги, служили трубники и металлурги. В статье рассказывается об истории формирования и боевом пути корпуса, который начался с Курской битвы и завершился штурмом Берлина и участием в антигитлеровском Пражском восстании. В повествование включены биографические материалы о самих военнослужащих-сотрудниках заводов, внесших вклад в Великую Победу. С материалами исследования можно ознакомиться на бренд-медиа "Трубник Online".

"Сотрудники ТМК бережно хранят воспоминания о том периоде – многие заводчане ушли на фронт, а их коллеги, жены и дети остались ковать победу в тылу. На военный период заводы полностью перестроили производство, а вернуться к мирной жизни им помогали в том числе фронтовики, многие из которых после демобилизации встали к станку или возглавили подразделения предприятий. Благодарность за этот подвиг воплощена в мемориалах, построенных в городах присутствия ТМК, в экспозициях заводских музеев. Мультимедийные проекты, реализованные к годовщине Победы, охватывают историю и современность, объединяют несколько поколений заводчан и жителей наших городов в общем стремлении к сохранению исторической памяти", – сказал директор по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям ТМК Федор Климкин.

К празднику предприятия ТМК проводят масштабные мероприятия, посвященные вкладу заводчан и других жителей городов присутствия компании в победу в Великой Отечественной войне. Также заводы поддерживают ранее созданные и открывают новые монументы в память о героях военных лет: в 2024 году в Каменске-Уральском СинТЗ открыл мемориал труженикам тыла, в год 80-летия Победы силами ПНТЗ полностью реконструирован мемориал в Первоуральске. На ВТЗ память о защитниках отечества хранит мемориал "Сталинградское кольцо", созданный из осколков снарядов и бомб, найденных на полях сражений. Мемориал в честь металлургов, погибших в годы войны, также есть на ТАГМЕТе – все детали для его конструкции были изготовлены на предприятии. В музейном комплексе СТЗ "Северская домна" и Музейно-выставочном центре ПНТЗ подвигам заводчан в годы Великой Отечественной войны посвящены отдельные залы.

Теги: Трубная металлургическая компания, 80-летие Победы, мультимедийные проекты


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