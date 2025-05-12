Названы самые распространенные ошибки россиян в Тотальном диктанте

Тотальный диктант, который все желающие писали 5 апреля, написали на отлично менее 10% участников, в зависимости от части текста. Доля отличников была неодинаковой, так как части различались по уровню сложности.

Среди тех, кто работал с первой частью текста, их было менее 5%, с другими частями - чуть больше. Председатель Филологического совета Тотального диктанта, научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов назвал самые распространенные ошибки:

• использование прописных и строчных букв (мир, планета, голубые киты, Лошадь Пржевальского, Арктика, Гренландское море);

• слитное, раздельное и дефисное написание (например, "как будто" многие пишут с дефисом, а наутро - это наречие, которое пишется слитно);

• слово "запеченные" многие написали с одной буквой "н", не учтя, что это причастие образовано от глагола с приставкой;

• оформление прямой речи;

• различение вводных слов и слов, не являющихся вводными (например, слово "наконец" было вводным, а "наконец-то" - нет).

Недавно в России был утвержден список словарей и справочников, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка. Они будут доступны в системе "Национальный словарный фонд", которую планируют запустить в 2027 году. До этого времени они будут размещены в открытом доступе на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.