Дефицит бюджета в 2025 году будет в три раза выше, чем в осеннем прогнозе

В текущем году дефицит федерального бюджета в России будет в три раза выше, чем закладывалось осенью 2024 года – 3,8 трлн руб. или 1,7% ВВП, пишет РБК со ссылкой на ожидания Минфина.

В новом прогнозе министерства говорится о смещении рисков в сторону еще большего роста дефицита бюджета. Этому будут способствовать укрепление рубля и обслуживание госдолга (растет процентный платеж из-за высокой ключевой ставки).

Еще один негативный фактор – снижение цен на нефть из-за торговой войны Трампа и резкое замедление российской экономики.