Еще одного свердловчанина оштрафовали за публикации, дискредитирующие ВС РФ

Невьянский городской суд оштрафовал местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что осужденный по имени Александр еще в январе этого года опубликовал несколько комментариев, дискредитирующих действия по использованию ВС РФ в ходе спецоперации.

Свердловчанину предъявили обвинение по ч.1 ст. 20.3.3. Кодекса РФ об административных нарушениях. Свою вину мужчина признал в полном объеме. В связи с этим, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.