Искусственный интеллект научили распознавать опьянение

В России учёные создали методику распознавания искусственный интеллектом опьянения человека. Это сделали сотрудники Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) и Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

"Методы определения опьянения по высоте или амплитуде голоса могут стать инструментом речевого контроля сотрудников кол-центров. Если у кого-то по этим причинам возникли проблемы с коммуникацией, система определит это автоматически, используя записи разговоров с клиентами", - сообщила ТАСС автор исследования, заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева.

Автор считает, что такой метод особенно пригодится, когда нет возможности протестировать на алкоголь кровь или выдыхаемый воздух. Авторы разработки считают, что она будет востребована в бизнесе для мониторинга и оценки состояния сотрудников, чья профессиональная деятельность связана с динамичной речью. Эффективность подхода не зависит от языка разговора и уровня фонового шума.