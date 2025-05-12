Нужен "продолжительный и подлинный мир": первое заявление Льва XIV об Украине

Новый папа римский Лев XIV впервые упомянул в своем выступлении Украину, где нужно достичь "продолжительного и подлинного мира". Он сказал это во время своей первой воскресной проповеди.

Епископ Рима заговорил о военных конфликтах, упомянув о "страданиях возлюбленного украинского народа", которые он носит в своем сердце.

"Да будет сделано все возможное, чтобы достичь как можно скорее подлинного, справедливого и продолжительного мира", - сказал Лев XIV.

Предыдущий папа Франциск тоже делал подобные заявления. Как отмечала эксперт по Ватикану Ольга Четверикова, они никому не адресованы, но служат созданию репутации Ватикана как глобального центра, способствующего миру. Притом что сам Ватикан через униатов использует нынешний украинский режим для усиления своего влияния на канонической территории РПЦ.

Лев XIV выступает одновременно в двух ипостасях: как глава Римо-католической церкви и как глава государства Ватикан. Это первый папа из США.