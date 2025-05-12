Подросток, планировавший теракт в военкомате, задержан в Новокузнецке

В Новокузнецке задержан подросток, который планировал устроить взрыв в военкомате. Он отправлен под арест. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

По данным ФСБ, несовершеннолетний из "корыстных побуждений" вступил в сговор с представителем террористической организации. Он собирался взорвать СВУ на территории военного комиссариата Новокузнецка "в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти", пишет РИА Новости.

Ранее в Пермском крае студент и 17-летний подросток были арестованы по обвинению в совершении теракта. Они действовали по поручению куратора. В ночь на 25 апреля они приехали на задание, объект нашли по заданным координатам. Проникли на территорию вышки с помощью лома, полили бензином и подожгли, после чего отправили видео с пожаром своему куратору.