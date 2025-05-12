Трамп опубликовал свой "самый важный пост"

Дональд Трамп опубликовал пост, который анонсировал как "один из самых важных за все время" и который должен "изменить мир". Многие посчитали, что речь в нем пойдет о конфликте на Украине или, например, о прорыве в отношениях с Китаем, но президент США лишь пообещал снизить стоимость лекарств в Америке.

Глава Белого дома анонсировал подписание указа, который позволит снизить цены на лекарства в США сразу на 30-80%.

Трамп возмутился тем, что лекарства в США стоят в 5-10 раз дороже, чем в остальном мире, хотя препараты для Америки и других государств могут производиться на одном и том же заводе из одного и того же сырья.

Президент США пообещал, что цены во всем мире на лекарства вырастут из-за его указа, и это "будет справедливо".