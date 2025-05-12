Екатеринбургу нужно еще 225 тысяч голосов по программе "Формирование комфортной городской среды"

За месяц до завершения голосования по программе "Формирование комфортной городской среды" Екатеринбургу надо набрать еще 225 тысяч голосов. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, это нужно, чтобы в следующем году при федеральной поддержке город смог приступить к благоустройству очередной зоны отдыха. По его данным, на сегодняшний день лидирует Основинский парк. Второе место у бульвара по улице Культуры, а замыкает тройку лидеров участок набережной рек Исети и Ольховки.

Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров, которые работают на улицах, в парках и торговых центрах.

Ранее в Екатеринбурге определили зеленые зоны, которые могут благоустроить в 2026 году. Всего таких локаций восемь – по одной от каждого района. Сам Орлов уже проголосовал за благоустройство одного из парков.