Гумкомитет Рады назвал Telegram угрозой для "украинской нации"

Глава гуманитарного комитета Рады Никита Потураев заявил, что мессенджер Telegram используется для уничтожения "украинской нации".

Ранее он несколько странно анонсировал законопроект о блокировке Telegram на Украине. Он сказал, что законопроект не готовится, но должен быть принят в интересах ныне правящего режима и якобы будет "очень непопулярен". Но для этого нужно всем решить, что лучше: жить "под русской оккупацией" с Telegram, или жить в незалежной Украине без Telegram.

Накануне Потураев заявил, что Telegram – инструмент вражеский, хотя и очень удобный. Однако он используется для "уничтожении украинского государства и нации".

После этого бандеровец Тарас Чмут, руководитель фонда "Вернись живым", призвал заблокировать TikTok и Telegram, так как они подрывают усилия режима по мобилизации. Вероятно, он имеет в виду многочисленные видео об отлове людей и издевательствах над ними для отправки на фронт, которые выкладываются в Telegram. Он делает вывод: без блокировки Telegram мобилизация успешной не будет. На Украине еще есть много людей, которых нужно отправлять воевать, но этому мешают "вражеские" соцсети.

Уже к концу 2023 года, после провалившегося наступления ВСУ, Telegram-каналы стали на Украине основным источником информации среди населения о военном конфликте.