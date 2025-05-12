СМИ: Зеленский прилетит в Стамбул, даже если Россия откажется от перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Стамбул для переговоров с Россией, даже если Москва откажется от перемирия с 12 мая, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам источников, Зеленский прибудет в Стамбул 15 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Киева "немедленно" согласиться на переговоры в Турции.

Напомним, Киев и его европейские партнеры предлагают сначала заключить перемирие без предварительных условий на 30 дней, в течение которых устроить и прямые российско-украинские переговоры. Москва предлагает сначала провести переговоры, в ходе которых, возможно, удастся договориться о перемирии.

11 мая Зеленский написал в своем Telegram-канале, что ждет начала перемирия в понедельник, 12 мая, а уже 15 мая "будет ждать" Владимира Путина в Турции.