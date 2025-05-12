Министру транспорта Бурятии вменили коррупцию

Министру транспорта Бурятии Александру Гоге вменили коррупционное преступление. Он задержан. По словам зампреда правительства республики Вячеслава Сухорукова, задержания чиновника ждали.

"Мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность – та работа, которая требует тишины. И, соответственно, говорить о том, как это всё готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно", - сказал Сухоруков, слова которого опубликованы в telegram-канале республиканского правительства.

Иных деталей – какое именно преступление вменяют политику, каков ущерб или сумма якобы полученной взятки – в кабмине не привели.