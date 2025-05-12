Летевшие в Тюмень самолеты сели в аэропорту Екатеринбурга из-за метеоусловий

В понедельник утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово сели сразу четыре самолета, летевшие в Тюмень.

Как сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта, рейсы следовали из Санкт-Петербурга, Сочи и аэропортов Москвы. Причиной посадки в Екатеринбурге стали метеоусловия в аэропорту Тюмени.

"Два борта, летевшие из Москвы, уже вылетели из Кольцово в Тюмень. Самолет из Санкт-Петербурга вылетит в ближайшие минуты. В скором времени отправим и сочинский рейс", - говорится в сообщении аэропорта уральской столицы.

Как сообщало Накануне.RU, в конце апреля несколько самолетов, летевших в Пермь, из-за погодных условий сели в аэропорту Екатеринбурга.