В Анапе автопатрули с громкоговорителями просят туристов покинуть пляжи

В Анапе выделили два спецавтомобиля с громкоговорителями для патрулирования береговой линии и предупреждения туристов о временных ограничений. Одна машина объезжает пляжи от Центрального до Витязево, вторая – на береговой линии в станице Благовещенской.

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"Купание в море запрещено, нахождение на пляжах не рекомендуется в связи с очисткой песка спецтехникой. Просим жителей и гостей курорта отнестись с пониманием и дождаться полного завершения работ", - говорит руководитель МБУ "Служба спасения" Анапы Александр Олеников.

Правда, пока неизвестно, когда пляжи будут полностью очищены от мазута. Работы идут практически круглосуточно уже пятый месяц.

15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.