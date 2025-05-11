Скончался экс-председатель Центрального банка России Виктор Геращенко

В Москве скончался экс-председатель Центрального банка России Виктор Геращенко, ему было 87 лет, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник, близкий к семье.

Геращенко, родившийся в семье первого зампреда правления Госбанка СССР, всю жизнь работал в советской банковской системе, в основном – за границей. В 1989 году возглавил Госбанк СССР и находился на этой должности до распада Советского Союза.

Затем возглавлял уже Центральный банк России в 1992-1994 гг. и в 1998-2002 гг. В периоды между и после был депутатом Госдумы, сотрудником НИИ ЦБ и даже возглавлял нефтяную компанию "Юкос".