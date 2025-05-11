"Даже премьер-министр Новой Зеландии это понимает": Белый дом высказался о переговорах в Стамбуле

Белый дом пока только в соцсетях комментирует предложение президента России провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле. Комментарии разнонаправленные.

Если Трамп написал, что 15 мая может стать потенциально "великим днем для России и Украины" (15 мая Путин предложил провести переговоры в Турции – прим. ред.), то его спецпосланник по Украине Кит Келлог в соцсети X (заблокирована в России) репостнул сообщение премьер-министра Новой Зеландии и написал: "Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а затем мирные переговоры. Не наоборот. Даже премьер-министр Новой Зеландии это понимает".

МИД России при этом дал понять, что настаивает на переговорах вперед перемирия.