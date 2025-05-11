Канцлер Германии прокомментировал предложение Путина о переговорах в Турции

Европейские лидеры продолжают слово в слово повторять друг друга, комментируя предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах Москвы и Киева без предварительного прекращения огня.

"Предложение России о прямых переговорах с Украиной – хороший знак, но далекий от достаточного», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он последовал примеру Эммануэля Макрона и призвал Москву согласиться на 30-дневное перемирие параллельно переговорам.

"Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, которое позволит начать реальные переговоры. Сначала оружие должно замолчать, и только потом могут начаться обсуждения", – говорится в заявлении нового немецкого канцлера, которое цитирует агентство France Presse.

В Москве заявляют, что не готовы пойти на прекращение огня без предварительных переговоров в Турции, которые, по словам представителя МИД Марии Захаровой, будут посвящены "первопричинам конфликта".