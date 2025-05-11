Наши ПВОшники наладили работу и работают очень эффективно - Песков

В Кремле заявили о попытке Киева сорвать празднование Дня Победы в Москве.

"Я бы даже сказал, что главное не беспилотники, главное - беспрецедентное провокационное заявление Зеленского. Вообще на уровне глав государств делать такие заявления - проявление государственного терроризма. Если вы вспомните заявление Зеленского, он сказал, что он не может гарантировать безопасность 9 мая для гостей в Москве. И добавил, что русские сами устроят провокацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В преддверии Дня Победы из-за массированных атак беспилотников работа многих российских аэропортов, в том числе московских, оказалась практически парализована.

"Заявление такое, на грани безумия. И подкрепили эту грань безумия роем беспилотников. Слава богу, наши ПВОшники наладили работу и работают очень эффективно", - добавил Песков.