Новый Папа Римский смотрел фильм "Конклав" перед выборами понтифика

Первый в истории Папа Римский из США Лев XIV перед выборами понтифика смотрел голливудский фильм "Конклав", рассказал старший брат новоизбранного главы Римско-католической церкви.

В интервью телеканалу NBC5Chicago Джон Прево сообщил, что перед настоящим конклавом его брат, Роберт Френсис Прево, он же кардинал Прево, решил расслабиться и отвлечься, поэтому и посмотрел фильм Эдварда Бергера, который, к слову, в этом году претендовал на "Оскар".

Джон Прево сообщил, что сразу прилетел в Рим, когда узнал о победе брата на выборах Папы. Тот не был против. Простой житель пригорода Чикаго также рассказал, что до сих пор не верит, что его родственник в одно мгновение приобрел такое влияние в мире и до сих пор зовет брата Боб.